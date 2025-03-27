В МИД РФ призвали не делать преждевременных выводов об отношениях с США

Рябков назвал преждевременными далеко идущие прогнозы об отношениях РФ и США

Текущие контакты между представителями Москвы и Вашингтона являются лишь началом длительного диалога. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Дипломат прокомментировал ситуацию в ходе выступления на международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений». В частности, он назвал преждевременными попытки строить далеко идущие прогнозы о развитии российско-американских отношений.

«Состоявшиеся контакты — это только начало длительного и непростого процесса по оздоровлению отношений», — пояснил Рябков.

Заместитель министра добавил, что отношения между РФ и западными государствами должны выстраиваться «строго на основе взаимности». При этом еще одним важным условием является уважение к национальным интересам друг друга.

27 марта новый посол Москвы в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что в российско-американских отношениях появилось «окно возможностей». По его словам, в настоящее время страны пытаются восстановить двусторонние связи и нормализовать работу дипломатических представительств.

За три дня до этого в столице Саудовской Аравии состоялся очередной раунд переговоров между представителями РФ и США, посвященных урегулированию конфликта на Украине. Встреча длилась около 12 часов, а одной из главных тем обсуждения стало обеспечение безопасности судоходства в акватории Черного моря.

Ранее американские журналисты сообщили, что администрация США считает президента РФ Владимира Путина «приятным другом».