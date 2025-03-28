Испания пообещала направить €415 млн на восстановление Украины

В МИД Испании заявили, что направят €415 млн на восстановление Украины

Министерство иностранных дел Испании сообщило, что власти страны намерены выделить €415 млн на восстановление Украины. Как сообщает ТАСС, об этом было заявлено после встречи главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса с министром национального единства Украины Алексеем Чернышовым.

«Испания также выделила €110 млн евро на гуманитарную помощь», — также говорится в сообщении.

Альбарес отметил, что королевство приняло у себя около 236 тысяч украинцев.

До этого Альбарес заявил, что Мадрид «подает пример» в вопросе помощи Киеву.

Источник в министерстве обороны королевства ранее заявлял, что Мадрид готов принять участие в возможной военной миссии ЕС на Украине при наличии гарантий безопасности. Собеседник издания уточнил, что в настоящее время главной задачей Мадрида является помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому, он должен подойти к переговорам с Россией в максимально выгодной позиции.

Ранее Венгрия не поддержала выделение €20 млрд военной помощи Украине.