Испания выразила готовность участвовать в возможной миссии ЕС на Украине

Pais: Мадрид готов участвовать в миссии ЕС на Украине при наличии гарантий

Мадрид готов принять участие в возможной военной миссии ЕС на Украине при наличии гарантий безопасности, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источник в министерстве обороны королевства.

«Если после заключения мирного соглашения с Россией на Украине появится европейская военная миссия, Испания должна будет так или иначе внести в нее свой вклад», — говорится в публикации.

Собеседник издания уточнил, что в настоящее время главной задачей Мадрида является помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому, он должен подойти к переговорам с Россией в максимально выгодной позиции.

Отмечается, что испанские власти рассматривают отправку военных наблюдателей для контроля за соблюдением потенциального перемирия, перенос европейской миссии по подготовке украинских военных на территорию Украины, а также участие в силах сдерживания, однако последний вариант потребует от Испании серьезных обязательств.

До этого агентство ТАСС сообщало, что в Париже прошла акция протеста против вовлечения Франции в конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что Франция и Британия намерены подготовить план по Украине в ближайшие дни.