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Экс-депутат Рады назвал целью удара по ГИС «Суджа» срыв переговоров

Экс-депутат Рады Олейник назвал целью удара по ГИС «Суджа» срыв переговоров
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Максим Блинов/РИА Новости

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что целью удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции в Судже является срыв переговоров по мирному соглашению. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что украинские власти, включая президента Владимира Зеленского «абсолютно не заинтересованы в мирном соглашении».

В Минобороны России в пятницу, 28 марта, заявили, что обязательство Киева не стрелять по российским энергообъектам — очередная уловка. Украинский президент Владимир Зеленский предпринял эту уловку с целью недопущения обрушения фронта Вооруженных сил Украины, отметили в военном ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS удар по газоизмерительной станции «Суджа», при этом энергообъект уничтожен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет право не соблюдать мораторий на удары по энергетике при нарушениях со стороны Украины.

Ранее в МИД России заявили, что атаки Украины на энергообъекты подтверждают ее недоговороспособность.

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Переговоры о мире на Украине
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