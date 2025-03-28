На Западе считают, что сделка США с Украиной — результат презрения к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп выставил жесткие условия к сделке по полезным ископаемым с Украиной из-за презрения к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Такое мнение выразил корреспондент британской газеты The Times в Вашингтоне Хью Томлинсон.

По мнению публициста, американский лидер убежден в слабости Украины и раздражен огромными средствами, которые были потрачены предыдущей администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена на поддержку киевских властей. Как отметил Томлинсон, подписание сделки в предложенном Вашингтоном варианте станет унижением для Киева.

Новая редакция соглашения о партнерстве между Вашингтоном и Киевом по полезным ископаемым, которую подготовила администрация Трампа, предусматривает полный контроль США над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины, создание фонда, который будет управлять половиной запасов нефти и газа Украины, ее металлами и большей частью инфраструктуры, включая железные дороги, порты, трубопроводы и перерабатывающие заводы.

Однако в документе не содержится никаких гарантий безопасности для Украины, украинские депутаты надеются, что документ доработают. В противном случае Киев вряд ли согласится на подобные условия и уж точно откажется от ратификации соглашения, заявили в Верховной раде.

Ранее ЕК призвала оценить соглашение Украины и США в контексте вступления в ЕС.