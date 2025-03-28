Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕК призвала оценить соглашение Украины и США в контексте вступления в ЕС

ЕК: соглашение Украины и США следует оценить в контексте вступления в ЕС
close
Mariam Zuhaib/AP

Еврокомиссия (ЕК) уведомила Киев, что соглашение о ресурсах с Вашингтоном должно быть оценено с точки зрения выполнения обязательств Украины перед Евросоюзом (ЕС) в рамках процесса вступления. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«До Украины была доведена позиция, что такое соглашение потребует анализа с точки зрения отношений ЕС и Украины, в частности в контексте переговоров о приеме в ЕС», — заявила представитель.

Пиньо добавила, что ЕК «открыта для предоставления консультаций Киеву» по последствиям заключения соглашения с США. При этом представитель Еврокомиссии отметила, что никакого конкретного запроса на эту тему от Украины не поступало.

Также Пиньо отказалась комментировать утверждения о том, что данное соглашение будет фактически означать передачу под контроль США всех ресурсов Украины.

Новая редакция соглашения о партнерстве между Вашингтоном и Киевом, которую подготовила администрация американского президента Дональда Трампа, предусматривает полный контроль США над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины, создание фонда и ряд других пунктов.

Однако в документе не содержится никаких гарантий безопасности для Украины, украинские депутаты надеются, что документ доработают. В противном случае Киев вряд ли согласится на подобные условия и уж точно откажется от ратификации соглашения, заявили в Верховной раде.

Ранее Зеленский обвинил США в изменении условий сделки по недрам Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами