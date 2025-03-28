ЕК призвала оценить соглашение Украины и США в контексте вступления в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) уведомила Киев, что соглашение о ресурсах с Вашингтоном должно быть оценено с точки зрения выполнения обязательств Украины перед Евросоюзом (ЕС) в рамках процесса вступления. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«До Украины была доведена позиция, что такое соглашение потребует анализа с точки зрения отношений ЕС и Украины, в частности в контексте переговоров о приеме в ЕС», — заявила представитель.

Пиньо добавила, что ЕК «открыта для предоставления консультаций Киеву» по последствиям заключения соглашения с США. При этом представитель Еврокомиссии отметила, что никакого конкретного запроса на эту тему от Украины не поступало.

Также Пиньо отказалась комментировать утверждения о том, что данное соглашение будет фактически означать передачу под контроль США всех ресурсов Украины.

Новая редакция соглашения о партнерстве между Вашингтоном и Киевом, которую подготовила администрация американского президента Дональда Трампа, предусматривает полный контроль США над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины, создание фонда и ряд других пунктов.

Однако в документе не содержится никаких гарантий безопасности для Украины, украинские депутаты надеются, что документ доработают. В противном случае Киев вряд ли согласится на подобные условия и уж точно откажется от ратификации соглашения, заявили в Верховной раде.

Ранее Зеленский обвинил США в изменении условий сделки по недрам Украины.