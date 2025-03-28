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Заседание суда по мере пресечения Гуцул перенесли на конец марта

Суд в Молдавии перенес заседание по делу главы Гагаузии Гуцул на 31 марта
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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Суд в Молдавии перенес на 31 марта рассмотрение ходатайства о мере пресечения для главы Гагаузии Евгении Гуцул, обвиняемой в причастности к незаконному финансированию партии «Шор». Об этом сообщается на официальном сайте судебных инстанций республики.

Заседание, запланированное ранее, было отложено по запросу адвоката Сергея Морару и в связи с отсутствием Гуцул. Новое заседание назначено на 13:00 по московскому времени.

«Ходатайство государственного обвинителя будет рассмотрено 31 марта. Обвиняемая не присутствовала, а защита попросила дополнительное время для подготовки», — говорится в сообщении.

До этого Гуцул назвала политическим заведенное против нее властями Молдавии уголовное дело.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает вину.

Ранее Россия обратилась в ОБСЕ из-за ареста Гуцул.

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