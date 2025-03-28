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Чешский политик высказался о будущем человечества без России

Чешский политик Блашко заявил, что без России у человечества нет будущего
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Миру нужна сильная и суверенная Россия для защиты человечества. Об этом заявил генсек Коммунистической партии Чехии и Моравии Роман Блашко, пишет ТАСС.

«Запад всегда будет преследовать цель стратегического поражения России, потому что Россия является для него конкурентом. Но без России у человечества нет будущего», — сказал Блашко во время выступления на Международном научно-дипломатическом конгрессе, посвященном 80-летию Ялтинской конференции глав трех государств антигитлеровской коалиции.

Генсек подчеркнул, что западные страны хоть и пытаются демонизировать Россию, однако не все в Европе согласны с такой политикой.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал на политическую несостоятельность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. В соцсети Х он задался вопросом, почему в Брюсселе на пост главы политического ведомства допустили человека, который не верит в дипломатию с Россией и хочет поражения крупнейшей в мире ядерной державы.

26 марта издание Politico также писало о критике Каллас внутри ЕС из-за ее агрессивной риторики в адрес России.

Ранее Захарова заявила, что без России нет никакой Европы.

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