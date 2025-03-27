Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, известная своей антироссийской риторикой, является символом политической несостоятельности Евросоюза. Об этом написал на своей странице в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он задался вопросом, почему в Брюсселе на пост главы политического ведомства выбрали человека, который открыто заявляет о том, что не верит в дипломатию с Россией и хочет, чтобы крупнейшая в мире ядерная держава потерпела поражение и распалась.

«Каллас стала олицетворением политической незрелости и несостоятельности ЕС», — считает Дизен.

Накануне Politico писал, что Кая Каллас подвергается критике внутри ЕС из-за агрессивной риторики в адрес России.

Как отмечается в материале, поводы для недовольства Каллас начала давать с момента вступления в должность, когда в первый день написала в социальной сети о том, что «ЕС хочет, чтобы Украина победила в этой войне». Ряд чиновников ЕС оказались недовольны такими формулировками, которые не были одобрены, от человека, который находится на должности первый день, говорится в тексте.

Ранее в Британии призвали к радикальным мерам в отношении Каллас после слов о России.