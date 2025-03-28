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Медведев заявил, что президента Кубы ждут в России к 80-летию Победы

Медведев: в РФ ждут президента Кубы Бермудеса на праздновании 80-летия Победы
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Ernesto Mastrascusa/AP

На праздновании 80-летия Победы в России ждут президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

28 марта зампред Совбеза провел встречу с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. Видео встречи размещено на его странице в соцсети.

«Хочу через вас передать привет и наилучшие пожелания товарищу Раулю Кастро и товарищу Мигелю Диас-Канелю Бермудесу, которого мы ждем с визитом в мае текущего года на праздновании 80-летия Победы, а также в привязке к 65-летию восстановления дипломатических отношений», — сказал Медведев во время встречи.

26 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Диас-Канель Бермудес принял приглашение российского президента Владимира Путина к участию в праздновании 9 Мая в Москве.

Ранее сообщалось, что Израиль будет представлен на параде 9 Мая в Москве.

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80 лет Победы
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