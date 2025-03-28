В Кремле заявили, что националисты на Украине набирают силу

Песков: подразделения нацистов на Украине расширяются и набирают силу

Националистические подразделения на Украине набирают силу и расширяются. Об этом журналистам в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Националистические подразделения типа »Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) набирают силу, они оказывают все большее и большее влияние», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в данный момент «Азов» трансформируется в дивизию.

«Поэтому там идут процессы, которые свидетельствуют о том, что ситуация имеет тенденцию к утере контроля», — пояснил Песков.

В марте основатель украинского нацбатальона «Азов», командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий сообщил, что третья отдельная штурмовая бригада сухопутных войск ВСУ, основанная добровольцами в 2022 году, преобразована в Третий армейский корпус.

В начале марта председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин сообщил, что российские суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 145 участников украинского полка «Азов». По его словам, среди осужденных 62 человека получили пожизненные сроки лишения свободы.

Ранее российский солдат рассказал о пережитом в плену «Азова».