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Российский солдат рассказал о пережитом в плену «Азова»

Боец ВС РФ с позывным Румяный рассказал о пережитом в плену нацбатальона «Азов»
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Алексей Майшев/РИА Новости

Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Румяный» рассказал о том, что он пережил, находясь в плену у бойцов нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Его историей поделился председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев в своем Telegram-канале.

По его словам, в плену украинского нацбатальона его постоянно избивали, выбили два зуба, ключицу и раздробили палками два пальца. Он подчеркнул, что подобное отношение со стороны бойцов применялось ко всем пленным.

«Азовцы» не скрывали, что ненавидят русских. Постоянно унижали, повторяли, что русские — плохая нация, а Россия — ничтожная страна, что Крым был и будет украинским. Хвастались своим Майданом», — заявил он.

Солдат с позывным «Румяный» добавил, что многие военнослужащие ВСУ не скрывали, что были нацистами и показывали свои татуировки со свастиками, а также признавались в любви к Адольфу Гитлеру. Один из командиров рассказал бойцу, что каждый день читает «Майн Кампф» и гордится этим.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что российские суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 145 участников украинского полка «Азов». По его словам, всего было завершено расследование 466 уголовных дел в отношении 566 солдат ВСУ, из них 62 человека получили пожизненное заключение.

Ранее суд в ДНР приговорил бойцов батальона «Азов» к длительным срокам лишения свободы.

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