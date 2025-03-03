Более 140 участников полка «Азов» осуждены в РФ

Российские суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 145 участников украинского полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Он рассказал, что следственные органы завершили расследование 423 уголовных дел в отношении 566 украинских военных и наемников, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны, жестокому обращению с военнопленными и мирным населением.

Среди осужденных 62 человека получили пожизненные сроки лишения свободы.

В интервью Бастрыкин также сообщил, что с 2014 года Следственным комитетом РФ возбуждено 6,5 тыс. уголовных дел о преступлениях против мира и безопасности человечества, а также против личности и собственности. Фигурантами этих дел являются украинские военные, в том числе представители высшего командования и командиры воинских подразделений.

В конце февраля командир 12-й бригады специального назначения «Азов» Богдан Кротевич, критиковавший Илона Маска, ушел в отставку.

Ранее суд в ДНР приговорил бойцов батальона «Азов» к длительным срокам лишения свободы.