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Украинский батальон «Азов» создал третий армейский корпус

Основатель украинского «Азова» заявил о создании третьего армейского корпуса
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РИА «Новости»

Третья отдельная штурмовая бригада сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), основанная добровольцами в 2022 году, преобразована в Третий армейский корпус. Об этом сообщил основатель украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий, уточнили в Telegram-канале бригады.

Билецкий также заявил, что военные планирует изменить принцип и ход украинского конфликта.

В начале марта председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин сообщил, что российские суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 145 участников украинского полка «Азов». По его словам, среди осужденных 62 человека получили пожизненные сроки лишения свободы.

Бастрыкин также сообщил, что с 2014 года Следственным комитетом РФ возбуждено 6,5 тыс. уголовных дел о преступлениях против мира и безопасности человечества, а также против личности и собственности. Фигурантами этих дел являются украинские военные.

Ранее российский солдат рассказал о пережитом в плену «Азова».

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