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В Минобороны Швеции объяснили, почему войска ЕС не попадут на Украину

МО Швеции: из-за позиции США невозможно отправить войска ЕС на Украину
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wideshuts/Shutterstock/FOTODOM

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в интервью Le Figaro, что без поддержки США отправка европейского военного контингента на Украину невозможна.

«Это один из выводов, к которому мы пришли», — сказал он.

Министр отметил, что все разговоры по поводу возможного размещения армейского контингента стран ЕС на Украине «находятся на предварительной стадии, так как мирное соглашение пока не заключено». По его словам, для реализации подобного сценария потребуется выполнить ряд условий.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявила, что Европа должна осторожно подходить к вопросу об отправке миротворцев на Украину, Россия может увидеть угрозу в таких действиях Запада. Как пишет FT, премьер Италии скептически относится к предложению Франции и Великобритании об отправке европейских «сил обеспечения безопасности» на Украину.

Незадолго до этого агентство Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе писало, что страны Европы склоняются к отказу от идеи об отправке войск на Украину в пользу поиска альтернативных вариантов поддержки страны.

Ранее в Госдуме назвали встречу в Париже «саммитом ярых русофобов».

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