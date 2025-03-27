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В Госдуме назвали встречу в Париже «саммитом ярых русофобов»

Депутат Слуцкий назвал встречу лидеров ЕС в Париже саммитом ярых русофобов
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Ludovic Marin/Reuters

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал встречу так называемой «коалиции желающих» по вопросу поддержки Украины в Париже «шабашем ярых европейских русофобов». Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, встреча была не про мир и поиск путей выхода из украинского кризиса, а «про войну и ненависть».

«Саммит стал попыткой нового милитаристского сговора так называемых европейских элит. Макрон и Стармер снова настаивают на направлении воинских контингентов стран НАТО в качестве якобы «сил сдерживания» на Украину», — написал Слуцкий.

Парламентарий напомнил, что Москва неоднократно предупреждала о недопустимости такого развития событий. Он предположил, что «игры Парижа и Лондона на стороне бандеровцев» обернутся против них, поскольку они разжигают новую мировую войну.

Саммит «коалиции желающих» помочь Украине прошел в Париже 27 марта. Участие в нем приняли генсек НАТО Марк Рютте, ряд лидеров стран Евросоюза и Канады. Стороны обсудили не только будущее Вооруженных сил Украины, но и отправку миротворческого контингента в страну. По мнению «коалиции желающих», это необходимо сделать, чтобы исключить возможное нападение на страну после достижения мира.

Ранее Зеленский обратился к союзникам по поводу размещения миротворцев на Украине.

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