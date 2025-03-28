В Европе объяснили, почему не нужно торопиться с отправкой миротворцев на Украину

Европа должна осторожно подходить к вопросу об отправке миротворцев на Украину, такой шаг может быть воспринят Россией в качестве угрозы. Об этом в интервью британской газете Financial Times заявила премьер Италии Джорджа Мелони.

«Мы должны быть осторожны здесь. Это может быть воспринято (Россией. – «Газета.Ru») скорее как угроза», — отметила она.

Как пишет FT, премьер Италии скептически относится к предложению Франции и Великобритании о направлении европейских «сил обеспечения безопасности» на Украину.

Вместо этого Мелони выступает за распространение на Украину положения о взаимной обороне, предусмотренного статьей 5 НАТО, без фактического принятия Киева в Североатлантический альянс.

Париж и Лондон договорились отправить совместную военную группу на Украину, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон. Она займется реформированием ВСУ. Кроме того, европейцы после прекращения огня на Украине собираются отправить в страну «силы сдерживания» — их планируют разместить в стратегически важных местах страны. Украинский президент Владимир Зеленский при этом заявил, что ждет войско из европейских солдат, которые были бы готовы принять участие в боях на стороне Украины. О чем говорила «коалиция желающих» в Париже — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали встречу в Париже «саммитом ярых русофобов».