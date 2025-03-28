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Военэксперт заявил об исчезновении Украины из-за срыва сделки по прекращению огня

Гагин: Украина исчезнет, если не будет соблюдать условия перемирия с РФ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Украина может исчезнуть, если не будет соблюдать условия договора об отказе от ударов по объектам энергетики РФ. Об этом заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин, комментируя атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Не соблюдая достигнутые договоренности по прекращению огня, Украина просто навлекает на себя обратную реакцию Российской Федерации. <...> Украинская армия может просто исчезнуть. Точно так же, как и сама Украина», — отметил Гагин.

Он выразил мнение, что подобное поведение не добавляет Украине самостоятельности и очков при ведении переговоров, а только лишь усугубляет ее положение. Эксперт подчеркнул, что пока Киев не начнет соблюдать условия достигнутых в Эр-Рияде договоренностей о прекращении огня, Вооруженные силы России продолжат наступление.

28 марта Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа». В результате на энергообъекте произошло возгорание, он был фактически уничтожен. По данным оборонного ведомства, для удара использовались снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS.

После этой атаки в Минобороны заявили, что Киев в очередной раз нарушил соглашение об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры России.

Ранее в Минобороны назвали уловкой обязательство Украины не стрелять по энергообъектам.

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