Гагин: Украина исчезнет, если не будет соблюдать условия перемирия с РФ

Украина может исчезнуть, если не будет соблюдать условия договора об отказе от ударов по объектам энергетики РФ. Об этом заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин, комментируя атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Не соблюдая достигнутые договоренности по прекращению огня, Украина просто навлекает на себя обратную реакцию Российской Федерации. <...> Украинская армия может просто исчезнуть. Точно так же, как и сама Украина», — отметил Гагин.

Он выразил мнение, что подобное поведение не добавляет Украине самостоятельности и очков при ведении переговоров, а только лишь усугубляет ее положение. Эксперт подчеркнул, что пока Киев не начнет соблюдать условия достигнутых в Эр-Рияде договоренностей о прекращении огня, Вооруженные силы России продолжат наступление.

28 марта Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа». В результате на энергообъекте произошло возгорание, он был фактически уничтожен. По данным оборонного ведомства, для удара использовались снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS.

После этой атаки в Минобороны заявили, что Киев в очередной раз нарушил соглашение об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры России.

Ранее в Минобороны назвали уловкой обязательство Украины не стрелять по энергообъектам.