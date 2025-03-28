ВСУ фактически уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 28 марта нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», в результате которого произошло возгорание, энергообъект фактически уничтожен. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, ВСУ атаковали станцию около 10:20 мск. По предварительной информации, для удара использовались реактивные снаряды РСЗО HIMARS.

Также утром 28 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 19 украинских дронов, целью которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

В Минобороны подчеркнули, что Киев в очередной раз нарушил достигнутое с Россией соглашение о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

26 марта ВСУ при помощи дрона ударили по объекту энергетики в Брянской области. По данным Минобороны, целью беспилотника был объект филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго». В результате удара БПЛА произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Без электричества остались жители домов в Комаричском районе.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии доверия к Киеву.