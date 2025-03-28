В России объяснили идею о внешнем управлении ООН на Украине

Введение внешнего управления Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине поможет обеспечить проведение справедливых президентских выборов и будет важным этапом в процессе решения конфликта. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Эта идея нашего президента может стать как никогда актуальной, чтобы под эгидой ООН в стране были проведены справедливые выборы, на которые никто не сможет оказать влияние», - подчеркнул сенатор.

По словам Джабарова, это единственный шанс сделать власть на Украине законной и впоследствии вести переговоры.

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что на Украине стоит ввести внешнее управление под эгидой ООН для того, чтобы гарантировать проведение президентских выборов. Глава государства отметил, что Россия не понимает, с кем вести переговоры сейчас, так как власти в Киеве могут смениться.

Он подчеркнул, что временное международное управление — лишь один из возможных вариантов, но такая практика уже применялась в ряде стран под эгидой ООН.

Ранее в Белом доме ответили на предложение Путина о внешнем управлении на Украине.