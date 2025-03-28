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В Кремле прокомментировали слова Путина о внешнем управлении на Украине

Песков: на Украине идут процессы, свидетельствующие о потере контроля властями
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Процессы, свидетельствующие о потере контроля ситуации властями, идут на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение Владимира Путина ввести на Украине внешнее управление.

В ходе телефонных разговоров между американским президентом Дональдом Трампом и Путиным эта тема не затрагивалась, но это факт, о котором говорил российский лидер, отметил Песков.

«Действительно наблюдается тотальная бесконтрольность со стороны ВСУ. Все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства страны, продолжают наносить попытки ударов по энергообъектам РФ. Если Украина присоединилась к мораторию и дала команды, то они не выполняются. <...> процессы идут, свидетельствующие о том, что идет потеря контроля. Путин сказал, что это одна из идей, но идея связана с внешним управлением — вот о чем вчера говорил президент», — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам на брифинге.

До этого президент РФ во время общения с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск» допустил возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.

Ранее Путин объяснил невозможность подписания соглашений с нынешними властями Украины.

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