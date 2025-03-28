Новое соглашение по недрам, которое США передали Украине, имеет колониальный характер. Такое мнение в интервью Life высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Он обратил внимание, что в документе речь идет о том, что Киев должен отдать Вашингтону буквально все, что у него есть.

Эксперт также допустил, что украинцам скоро будут приходить платежки за газ от имени президента США Дональда Трампа, а тарифы сравняются с европейскими.

«Это же не первый подобный опыт. Американские корпорации, например, в ряде стран Южной Америки приобретали в собственность поставщиков в различных сферах экономики, в том числе, например, поставки питьевой воды. Это вызывало бунты в некоторых из этих стран. Ведь вода принадлежит народу и должна быть бесплатной, но она еще и приобретала космическую стоимость», — отметил Безпалько.

28 марта министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев получил проект соглашения с США по редкоземельным ресурсам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что проект соглашения Украины и США затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. По его словам, договор между Киевом и Вашингтоном касается всех ресурсов, как новых, так и уже разрабатываемых.

Ранее в Раде заявили об ухудшении договорных условий для Украины.