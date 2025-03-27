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Депутаты Рады сорвали заседание из-за нового проекта соглашения по ресурсам с США

Железняк: в Раде сорвали заседание после представления проекта соглашения с США
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутаты Верховной рады сорвали очередное заседание после представления нового проекта соглашения с США о редкоземельных металлах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

«Коротко: сделал выступление в Раде по поводу неуважения к Парламенту и новое соглашение о ископаемых. Сорвал дальнейшее заседание», — написал Железняк.

Он также отметил, что в связи со срывом заседания законопроект №11533 о реестрах ни сегодня, ни в ближайшие две недели принят не будет.

27 марта министр финансов США Скотт Бессант сообщил, что соглашение с Украиной о сотрудничестве по редкоземельным металлам может быть подписано уже на следующей неделе. Вашингтон передал Киеву готовый договор, на данный момент украинская сторона изучает его.

Как писала британская газета Financial Times, США расширили свои экономические требования к Украине. Теперь они хотят получить доступ не только к важнейшим полезным ископаемым страны, но и к энергетическим активам. А в случае дальнейших конфликтов к этому списку могут добавиться еще и объекты энергетики.

Ранее в Раде заявили об ухудшении договорных условий для Украины.

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