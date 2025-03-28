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На должность главы Саратова избрали Михаила Исаева

Губернатор Бусаргин: на должность главы Саратова избрали Михаила Исаева
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Михаил Исаев/VK

На должность мэра Саратова избрали депутата областной думы Михаила Исаева. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«‎Депутаты хорошо знают Михаила Александровича по работе в крупных муниципалитетах и областной думе. Он зарекомендовал себя как грамотный управленец, который готов работать на результат и принимать важные решения, направленные на развитие Саратова», — написал глава региона.

12 февраля этого года сообщалось, что в думе Саратова успешно утвердили кандидатуру Михаила Исаева на пост первого замглавы городской администрации. Ранее эту должность покинул Павел Сурков.

В городской думе рассказали, что после ухода Суркова губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выбрал Исаева в качестве исполняющего обязанности мэра. Он уже однажды возглавлял Саратов — 2,5 года назад.

Сурков был исполняющим обязанности главы города с октября 2024 года. Его назначили на эту должность после того, как пост по собственному желанию покинула Лада Мокроусова.

Ранее в правительстве Оренбургской области ответили на вопрос об отставке губернатора.

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