В правительстве Оренбургской области ответили на вопрос об отставке губернатора

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер работает в соответствии с графиком на фоне появившихся в СМИ сообщений о его возможной отставке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор, как и всегда, работает на месте. Его график распланирован на несколько недель вперед», — сказала собеседница агентства.

19 марта РБК сообщил со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ и руководству партии «Единая Россия», что в Кремле обсуждают отставку Паслера. При этом речь идет не об отставке с негативным подтекстом, а скорее о повышении. Отмечается, что Паслер может занять пост губернатора Свердловской области вместо Евгения Куйвашева.

Паслер был назначен врио губернатора Оренбургской области в марте 2019 года указом президента Владимира Путина. В сентябре того же года он победил на прямых выборах, набрав 65,93% голосов. О возможной отставке Паслера «Ведомости» сообщали в конце 2023 года. Однако, по информации источников, разговоры о его уходе прекратились вскоре после наводнения в регионе, наиболее сильно затронувшего Орск и Оренбург.

После наводнения прошли выборы, на которых Паслер вновь одержал уверенную победу: при явке 52,56% он набрал 78,14% голосов. Собеседники РБК отмечают, что у администрации президента нет претензий к работе губернатора. Хотя недавние перевыборы могли бы стать аргументом против его отставки, источники заявляют, что переход Паслера на новую должность сейчас вероятен и для этого есть основания.

Ранее СМИ писали, что в ближайшие месяцы ожидается сразу несколько отставок губернаторов.