Саратовская дума выбрала исполняющего обязанности главы города

Депутаты согласовали назначение Михаила Исаева на должность и. о. главы Саратова

В думе Саратова успешно утвердили кандидатуру Михаила Исаева на пост первого замглавы городской администрации, который станет и. о. руководителя города. Информация об этом появилась на портале саратовской думы.

«Депутаты согласовали назначение Михаила Исаева на пост первого заместителя главы Саратова. Напомним, ранее эту должность покинул Павел Сурков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после ухода Суркова губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выбрал Исаева в качестве исполняющего обязанности мэра. Он уже однажды возглавлял Саратов — 2,5 года назад.

Сурков был исполняющим обязанности главы города с октября 2024 года. Его назначили на эту должность после того, как пост по собственному желанию покинула Лада Мокроусова.

11 февраля сообщалось, что в Курской области по собственному желанию уволился временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Роман Денисов.

Ранее в отставку ушел глава подмосковных Химок, учившийся в США.