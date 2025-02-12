Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Саратовская дума выбрала исполняющего обязанности главы города

Депутаты согласовали назначение Михаила Исаева на должность и. о. главы Саратова
close
Михаил Исаев/VK

В думе Саратова успешно утвердили кандидатуру Михаила Исаева на пост первого замглавы городской администрации, который станет и. о. руководителя города. Информация об этом появилась на портале саратовской думы.

«Депутаты согласовали назначение Михаила Исаева на пост первого заместителя главы Саратова. Напомним, ранее эту должность покинул Павел Сурков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после ухода Суркова губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выбрал Исаева в качестве исполняющего обязанности мэра. Он уже однажды возглавлял Саратов — 2,5 года назад.

Сурков был исполняющим обязанности главы города с октября 2024 года. Его назначили на эту должность после того, как пост по собственному желанию покинула Лада Мокроусова.

11 февраля сообщалось, что в Курской области по собственному желанию уволился временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Роман Денисов.

Ранее в отставку ушел глава подмосковных Химок, учившийся в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами