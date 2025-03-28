Легойда заявил, что осквернение святынь в Киеве показывает одержимость властей Украины

Власти Украины демонстративно оскверняют святыни с целью издевательства над верующими. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

«Действия украинской власти, направленные на демонстративное осквернение религиозных святынь Киево-Печерской лавры в дни Великого поста, однозначным образом характеризуют тех людей, которые за этим стоят», — написал Легойда.

8 марта издание «РБК-Украина» со ссылкой на Госслужбу республики по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) писало, что в Киеве на башне храма на территории Киево-Печерской лавры завалился крест. В публикации говорится, что крест сняли при помощи автоколенчатого подъемника. Для этого спасатели поднялись к кресту, осторожно срезали провод и спустили его на землю.

28 марта в украинской столице начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. По данным Союза православных журналистов, правоохранители уже проникли внутрь монастыря, один из сотрудников заповедника был с болгаркой.

В Русской православной церкви допускают, что украинские власти могут вывезти за границу часть мощей Киево-Печерской лавры после проверки сохранности останков, которую инициировал минкульт Украины.

Ранее в ООН заявили, что следят за сообщениями о мобилизации украинских священников.