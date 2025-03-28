Власти Белоруссии осведомлены о попытках иностранных спецслужб использовать граждан Белоруссии в целях совершения терактов на территории России. Об этом сообщил начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Андрей Ананенко в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня».

«С февраля 2022 года наблюдаем попытки иностранных спецслужб использовать наших граждан в совершении терактов на территории Российской Федерации», — подчеркнул он.

Ананенко добавил, что все доморощенные террористы установлены. Готовившие теракты на территории России белорусы задерживались на начальных стадиях подготовки к преступлениям.

28 марта в Крыму сотрудники ФСБ задержали члена террористической неонацистской организации, который собирался поджечь мечеть.

До этого пресс-служба ФСБ сообщала, что спецслужбы Украины, действовавшие под прикрытием американской RAND Corporation (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО) (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО), вербовали россиян, предлагая им около тысячи долларов за информацию о Вооруженных силах России.

Ранее ФСБ заявила о срыве терактов в местах дислокации российских военных.