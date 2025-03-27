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ФСБ рассказала, сколько денег предлагают украинские вербовщики за данные об СВО

ФСБ: спецслужбы Украины предлагали около тысячи долларов за данные об СВО
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РИА «Новости»

Спецслужбы Украины, действовавшие под прикрытием американской RAND Corporation (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО), вербовали россиян, предлагая им около тысячи долларов за информацию о Вооруженных силах России. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации «RAND Corporation» для вербовочной деятельности на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что представители спецслужб Украины связывались с гражданами России через популярные мессенджеры. Они, представляясь сотрудниками влиятельной американской корпорации, за солидное вознаграждение просили россиян предоставить сведения о боевом применении стратегической авиации ВС РФ, а также численности и дислокации подразделений российской армии, задействованных в специальной военной операции на Украине.

В декабре 2023 года Минюст России включил американскую исследовательскую организацию RAND Corporation в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Ранее россиянка рассказала, как ее завербовали для диверсии.

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