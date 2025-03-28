Путин рассказал о готовности России работать с Европой

Путин: Россия готова работать с Европой, но «водить за нос» себя больше не даст

Президент России Владимир Путин в рамках общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» заявил, что Москва готова работать над украинским урегулированием в том числе и с Европой, но ошибок, связанных с чрезмерным доверием Западу, больше не допустит. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, государства Европы «ведут себя непоследовательно, постоянно пытаются водить за нос» Россию.

Путин подчеркнул, что российская сторона к этому привыкла. Он выразил надежду на то, что никаких ошибок, основанных на излишнем доверии Москвы к «партнерам», допущено больше не будет.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы МИД некоторых стран — союзниц Украины подготовят план наблюдения за соблюдением перемирия, которое может быть установлено по итогам консультаций с Москвой и Киевом. По его словам, в течение трех недель будет разработано предложение «по наблюдению за соблюдением прочного режима прекращения огня».

Ранее Стармер заявил, что Европа «мобилизуется» ради Украины.