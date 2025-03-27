Макрон рассказал о подготовке плана наблюдения за перемирием между РФ и Украиной

Главы МИД некоторых стран — союзников Украины подготовят план наблюдения за соблюдением перемирия, которое может быть установлено по итогам консультаций с Москвой и Киевом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам состоявшегося в Париже саммита «коалиции желающих» по вопросу предоставления «гарантий безопасности» для украинского государства, сообщает ТАСС.

«Мы договорились поручить нашим главам МИД в течение трех недель подготовить предложения по наблюдению за соблюдением прочного режима прекращения огня», — сказал французский лидер.

Саммит «коалиции желающих» помочь Украине прошел в Париже 27 марта. Участие в нем приняли генсек НАТО Марк Рютте, ряд лидеров стран Евросоюза и Канады. Стороны обсудили не только будущее Вооруженных сил Украины, но и отправку миротворческого контингента в страну. По мнению «коалиции желающих», это необходимо сделать, чтобы исключить возможное нападение на страну после достижения мира.

При этом в МИД РФ предупреждают, что размещение на Украине военных из стран НАТО в рамках так называемой миротворческой миссии грозит прямым столкновением с Россией. Россия категорически против такого сценария, подчеркнула официальный представитель министерства Мария Захарова.

Ранее Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной.