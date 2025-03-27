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Стармер заявил, что Европа «мобилизуется» ради Украины

Премьер Стармер: Европа мобилизуется в невиданных масштабах для мира на Украине
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Benjamin Cremel/Pool/AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже заявил, что Европа ради мира на Украине мобилизуется в масштабах, невиданных десятилетиями. Его слова приводит The Guardian.

«Это Европа, мобилизующаяся для мирного процесса в масштабах, которых мы не видели десятилетиями, при поддержке партнеров со всего мира», — сказал премьер Британии.

Он подчеркнул, что союзники Киева полны решимости «обеспечить прочный и справедливый мир», поскольку он важен не только для Украины, но и для Европы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что встреча так называемой «коалиции желающих» по Украине в Париже продемонстрировала «очень позитивные изменения в Европе» за несколько лет. По его словам, речь идет об объединении в осуждении России.

Он также сообщил, что участники выразили «идентичную позицию» относительно необходимости сохранения санкций против России и поддержки «усилий для сохранения отношений с США на максимально хорошем уровне, даже если обстоятельства не всегда благоприятны».

Ранее Макрон понадеялся на Си Цзиньпина в вопросе установления мира на Украине.

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