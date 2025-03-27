Стало известно, когда может пройти новый раунд переговоров РФ и США

ТАСС: новый раунд переговоров США И РФ может пройти в Эр-Рияде в середине апреля

Новый раунд консультаций между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Эр-Рияде в Саудовской Аравии в середине апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Делегации могут провести очередную встречу в Эр-Рияде приблизительно в середине апреля», — сообщил он.

Источник отметил, что технические консультации между РФ и США продолжатся, хотя организационные вопросы, связанные с проведением следующего раунда переговоров, в настоящее время не обсуждались.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что консультации экспертных делегаций России и США будут продолжены.

Ранее Кремль опубликовал итоги встречи делегаций России и США в Эр-Рияде 24 марта.