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В МИД РФ рассказали о контактах России и США

Захарова: консультации экспертных делегаций РФ и США продолжатся
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SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Консультации экспертных делегаций России и США будут продолжены. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Консультации экспертных делегаций России и США будут продолжены», — сказала дипломат.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на данный момент рано строить далеко идущие прогнозы о перспективах отношений России и США, тем не менее контакты между двумя странами приоткрыли окно возможностей. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону предстоит проделать большой путь для оздоровления отношений.

Ранее Кремль опубликовал итоги встречи делегаций России и США в Эр-Рияде 24 марта.

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