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Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз сохранит санкции против России

Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз сохранит санкции против России
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Yves Herman/Reuters

Евросоюз принял решение сохранить санкции против Российской Федерации. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении в сети Bluesky, пишет РИА Новости.

«Мы обсудили продолжение давления на Россию. Совершенно ясно, что санкции остаются в силе», — отметила она.

Фон дер Ляйен добавила, что цель ЕС состоит в том, чтобы добиться «справедливого и прочного мирного соглашения» по Украине.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи участников «коалиции желающих» по Украине назвал преждевременным рассмотрение вопроса о снятии санкций с России. Французский лидер подчеркнул, что остальные участники встречи в Париже согласны с этой позицией. Такой же точки зрения придерживаются уходящий с поста канцлера Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Незадолго до этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перечень выдвинутых Россией условий по мораторию на удары в Черном море включает снятие введенных Европейским союзом санкций. Рубио утверждает, что государствам Запада необходимо пересматривать свои рестрикции против Москвы.

Он подчеркнул, что Вашингтон собирается оценить подобные меры. При этом глава Госдепа добавил, что часть из выдвинутых Россией условий включают санкции, которые были введены не США, они относятся к Евросоюзу.

Ранее Зеленский назвал катастрофой возможную отмену санкций против России.

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Санкции против России
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