Франция, ФРГ и Великобритания выступили против снятия санкций с России

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи участников «коалиции желающих» по Украине назвал преждевременным рассматривать вопрос о снятии санкций с России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Время для снятия санкций не пришло», — приводят его слова европейские СМИ.

Французский лидер подчеркнул, что остальные участники встречи в Париже согласны с этой позицией. Такой же точки зрения придерживаются уходящий с поста канцлера Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По их словам, в снятии ограничений с России «нет смысла, пока не восстановлен мир».

Стармер в свою очередь отметил, что во время встречи речь шла не об ослаблении санкций, а о том, как их можно было бы усилить.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны, в частности, договорились о запрете использования коммерческих судов в военных целях и запрете на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней. США также согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции.

При этом в Кремле подчеркнули, что соглашения относительно Черного моря начнут действовать только после того, как Запад отменит санкции в отношении ряда российских банков и восстановит их доступ к межбанковской системе передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT.

Ранее премьер Британии дал совет Путину.