Госдеп заявил о требованиях России снять санкции ЕС для моратория в Черном море

Перечень выдвинутых Россией условий по мораторию на удары в Черном море включает снятие введенных Европейским союзом санкций, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает Reuters.

Рубио утверждает, что государствам Запада необходимо пересматривать свои рестрикции против Москвы.

Он подчеркнул, что Вашингтон собирается оценить подобные меры. Часть из выдвинутых Россией условий включают санкции, которые были введены не США, они относятся к Евросоюзу.

До этого спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что вопрос территорий является самым трудным при урегулировании российско-украинского конфликта.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Ранее Украина раскритиковала итоги переговоров России и США.