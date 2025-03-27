Зеленский назвал катастрофой возможную отмену санкций против России

Снятие санкций с России сейчас станет «катастрофой для дипломатии». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский после саммита «коалиции желающих» в Париже, передает «Страна.ua».

«Санкции — один из немногих реальных инструментов, которые есть у мира, чтобы склонить Россию к серьезным переговорам. Что еще есть, кроме санкций?» — заявил политик.

Зеленский добавил, что в случае, если санкции будут ослаблены и Россия нарушит соглашение, то процесс возвращения рестрикций будет невероятно медленным и сложным. По мнению украинского лидера, к тому времени многие в мире «перестанут верить, что санкции действительно работают».

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США, которые прошли в Эр-Рияде. В ходе переговоров, в частности, произошла договоренность о запрете использования коммерческих судов в военных целях, а также запрете на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней. Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции.

При этом в Кремле подчеркнули, что соглашения относительно Черного моря начнут действовать только после того, как Запад отменит санкции в отношении ряда российских банков и восстановит их доступ к межбанковской системе передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT.

Ранее Макрон, Стармер и Шольц высказались против снятия санкций с РФ.