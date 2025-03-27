В Кремле заявили, что диалог Москвы и Вашингтона будет продолжаться

Песков: дат по новому раунду переговоров делегаций России и США нет

Точных дат по новому раунду переговоров делегаций РФ и США пока нет, но диалог между странами будет продолжаться в любом случае. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он (диалог. — «Газета.Ru») будет продолжаться. Пока точных дат нет, но в любом случае будет продолжаться», — заявил представитель Кремля.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Из документа следует, что в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. Среди прочего стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали закрытых переговоров с США, дал оценку действиям Киева и выразил позицию Москвы по ключевым вопросам безопасности и дипломатии. Отдельное внимание он уделил Черноморской инициативе, возможному перемирию на Украине и роли Вашингтона в урегулировании конфликта.

Ранее стало известно об одном предложении США Саудовской Аравии по Украине.