Стало известно об одном предложении США Саудовской Аравии по Украине

Соединенные Штаты предлагали Саудовской Аравии осуществлять мониторинг режима прекращения ударов по энергообъектам в рамках конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телеканала «Рада».

«Техническую работу (по мониторингу ударов по энергообъектам. — прим. ред.) могут выполнять третьи страны. Звучало название Саудовской Аравии, где проходили переговоры. США выходили с этим предложением к Саудовской Аравии», — подчеркнул он.

Украинский политик добавил, что решение о том, какие страны будут следить за режимом прекращения огня, пока не принято.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Кремль также высказался за то, чтобы третьи страны поддержали реализацию этих договоренностей, и подтвердил намерение России продолжать усилия по созданию «устойчивого мира».

Ранее Трампу рассказали о двух вариантах действий в ходе переговоров с Россией.