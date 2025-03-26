«Американские партнеры понимают». Лавров рассказал о переговорах в Эр-Рияде, перемирии на Украине и роли США

Лавров с иронией указал на резкую смену позиции стран ЕС по перемирию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью Первому каналу, в котором раскрыл детали закрытых переговоров с США, дал оценку действиям Киева и выразил позицию Москвы по ключевым вопросам безопасности и дипломатии. Отдельное внимание он уделил Черноморской инициативе, возможному перемирию на Украине и роли Вашингтона в урегулировании конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью Первому каналу, в котором подробно прокомментировал итоги переговоров в Эр-Рияде и условия возобновления Черноморской инициативы. Он обозначил позицию Москвы по ключевым вопросам международной повестки — от роли США и Европы до контроля над вооружениями и культурно-ценностных разногласий с Западом. Интервью вышло 25 марта.

Переговоры в Эр-Рияде

Лавров сообщил, что основной темой прошедших 24 марта переговоров между представителями России и США в Эр-Рияде стали вопросы безопасности судоходства в Черном море, включая возможное возобновление так называемой Черноморской инициативы.

Министр подчеркнул, что, с учетом накопленного негативного опыта, Москва требует от Киева жестких гарантий выполнения условий.

«Мы не можем верить на слово этому человеку. Нам нужны самые четкие, конкретные и работающие механизмы. Это возможно только по прямому указанию из Вашингтона», — заявил Лавров, имея в виду президента Украины Владимира Зеленского.

Глава МИД РФ отметил, что американская сторона во время подготовки переговоров демонстрировала намерения применить модель челночной дипломатии, рассаживая делегации по отдельным помещениям и выступая посредником. Однако Россия, по словам Лаврова, настаивает на прямых и однозначных договоренностях без попыток подмены механизмов политической ответственности.

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Перемирие и недоверие к Киеву

Одним из важнейших вопросов стало обсуждение перспектив прекращения огня на Украине. Лавров напомнил, что Москва поддержала идею 30-дневного перемирия, выдвинутую президентом США Дональдом Трампом. Однако, по мнению главы МИД, Киев систематически использует подобные инициативы как способ перегруппировки и продолжения боевых действий.

«Каждый раз, когда вдруг объявляется перемирие, Украина соглашается на него только в безвыходной ситуации, а затем быстро нарушает его», — заявил он.

Лавров с иронией указал, как быстро европейские лидеры изменили свою риторику после того, как Киев заявил о готовности к перемирию: «Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился».

По его словам, украинский президент неоднократно срывал договоренности, в том числе достигнутые при посредничестве Турции. Министр отметил, что Москва шла навстречу даже при заведомо односторонних уступках, однако в последний момент Киев отказывался от своих обязательств.

Лавров считает, что политические перспективы Зеленского ограничены: «Он понимает, что дни его сочтены, что его светлый образ, как он пытался его строить в народе, давно померк».

Роль США и подход администрации Трампа

Лавров подчеркнул, что США в лице новой администрации демонстрируют более прагматичный подход к вопросам международной стабильности. По его словам, Трамп и его команда признают право других государств на собственные национальные интересы и стремятся не к конфронтации, а к управлению разногласиями.

«Дональд Трамп — человек дела. Он не любит философствовать, он любит решать вопросы. Мы двумя руками поддержали такой подход», — сказал Лавров.

По его словам, «наши американские партнеры понимают, что лишь Вашингтон может добиться позитивных результатов».

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Миротворцы на Украине

Говоря о позиции европейских стран, Лавров обвинил их в попытках добиться «стратегического поражения» России. Он провел исторические параллели, напомнив о конфликтах времен Наполеона и Гитлера, и заявил, что практически все государства Европы оказались вовлечены в поддержку Киева.

«Под ружье поставлены практически все страны Европы. Только они пока физически не воюют», — сказал Лавров.

Он прокомментировал идею размещения на территории Украины международных миротворческих сил после завершения боевых действий. По его мнению, такие планы направлены на установление долгосрочного внешнего контроля над украинскими территориями, что противоречит принципам суверенитета и усугубляет конфликт.

«Разрушение социальной ткани»

В заключительной части интервью Лавров подверг критике культурную и идеологическую политику Запада, обвинив элиты в отказе от традиционных ценностей и насаждении мировоззренческих установок, не учитывающих исторические и религиозные особенности других стран.

Лавров заявил о неприятии «извращенного подхода к человеческой природе», отметив, что подобные практики ведут к «разрушению социальной ткани» и подрывают авторитет международных институтов. Он выразил надежду на возвращение западного общества к здравому смыслу и уважению к культурному многообразию.