Политик Кертен призвал отправить Каллас в отставку после ее слов о России

Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о необходимости нанести России поражение является эскалацией, ее необходимо отправить в отставку. С таким предложением выступил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен на своей странице в соцсети Х.

«Затягивание и эскалация конфликта с Россией приведет к третьей мировой войне», — считает Кертен.

До этого Кая Каллас отвергла идею ряда лидеров европейских стран о назначении специального посла от политического объединения по мирным переговорам на Украине. По информации собеседников газеты, Каллас во время закрытой встречи лидеров ЕС заявила, что отношения с Украиной входят в ее компетенцию, а назначение отдельного посла не принесет никакой пользы.

В свою очередь ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал планы Каллас предоставить Украине дополнительные средства на закупку боеприпасов. Он сравнил ее предложение сравнил с «плохо поставленной комедией».

Ранее лидера оппозиции Чехии обвинили в «помощи Путину».