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МИД Украины назвал ответственного за контроль над режимом прекращения огня

МИД Украины: США должны нести ответственность за контроль над прекращением огня
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Соединенные Штаты должны нести ответственность за контроль над режимом прекращения огня между Украиной и Россией. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства республики Георгий Тихий, передает «РБК-Украина».

«Вы знаете, что наша позиция, что в целом ответственность несут Соединенные Штаты, сторона, которая консолидировала эти договоренности о контроле за прекращением огня», — сказал он.

Тихий указал, что сегодня существуют технические возможности это делать. Кроме того, обсуждаются ряд других возможностей по контролю, сказал представитель МИД.

До этого министерство обороны России сообщило, что, несмотря на заявление Украины о прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре. Так, накануне в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения в Климовском районе. Также в Крыму российские силы ПВО сбили украинский БПЛА.

В ответ член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин предупредил, что Россия ответит Украине, если она продолжит нарушать объявленное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее Макрон понадеялся на Си Цзиньпина в вопросе установления мира на Украине.

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