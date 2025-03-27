В Госдуме пригрозили «хохлам» в случае продолжения ударов по России

Россия ответит Украине, если она продолжит нарушать объявленное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

«Мы четко выполняли договоренности. Хохлы нас провоцируют, безусловно. И этот бандит Владимир Зеленский провоцирует, чтобы мы ответили, ударили по ним», — сказал парламентарий.

По его словам, Россия лишь «до поры до времени» будет смотреть, как ВСУ «продолжают бомбить наши объекты». Он считает, что Европа и Украина хотят «дожать» Дональда Трампа, однако Россия «ударит так, что мало не покажется».

«Но пока мы как бы делаем женский ход. У нас была договоренность, мы привержены договору определенному. А они бандюганы», — подытожил Заварзин.

До этого Министерство обороны России сообщило, что, несмотря на заявление Украины о прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре. Так, накануне в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения в Климовском районе. Также в Крыму российские силы ПВО сбили украинский БПЛА.

Ранее журналист указал на деталь, показывающую неготовность Украины к миру.