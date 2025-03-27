Минобороны сообщило о новых обстрелах ВСУ по энергетике РФ

Министерство обороны России сообщило, что, несмотря на заявление Украины о прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре.

Так, накануне в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения в Климовском районе. Также в Крыму российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат, целью которого было Глебовское подземное хранилище газа. Кроме того, при ударе артиллерией ВСУ была выведена из строя трансформаторная подстанция в Брянской области.

Накануне министерство обороны России сообщило, что Украина продолжает нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации, несмотря на принятие Киевом достигнутых в Эр-Рияде договоренностей между Москвой и Вашингтоном по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.

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