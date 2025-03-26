В офисе Зеленского заявили, что Украине нужны готовые сражаться иностранные военные

Украине нужны не миротворцы, а иностранные военные, способные вести боевые действия. Об этом заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Нам не нужны миротворцы, голубые каски, безоружные», — отметил он.

Жовква подчеркнул, что Украина рассчитывает на иностранных военных, готовых «сражаться и обороняться».

Незадолго до этого агентство Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе писало, что страны Европы склоняются к отказу от идеи об отправке войск на Украину в пользу поиска альтернативных вариантов поддержки страны. В издании подчеркнули, что идея отправки европейского контингента выглядела привлекательной, когда Украина была в лучшем положении. Источники также добавили, что отправке контингента мешают жесткое противодействие России и растянутые логистические цепочки.

13 марта Bloomberg сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее в Совфеде высмеяли планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину.