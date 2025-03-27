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ЕС расширил санкции против Белоруссии

ЕС ввел санкции в отношении Центризбиркома Белоруссии
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Depositphotos

Европейский союз расширил персональные санкции против Белоруссии в связи с украинским конфликтом. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В список рестрикций были внесены 25 физических лиц и семь организаций. В частности, под санкциями оказались Центральная избирательная комиссия Белоруссии, а также ее сотрудники, в том числе заместитель председателя Алексей Башан и секретарь Елена Балдовская, члены ЦИК республики.

Под ограничения также попали судьи, предприниматели и руководители белорусских предприятий.

В числе организаций значатся компании ООО «Цыбулька-бел», РПУП «Завод точной электромеханики», ОАО «Планар», ООО «Ридотто», «Белорусские Лотереи», ОАО «Интеграл».

Персональные санкции ЕС предусматривают заморозку активов фигурантов на территории союза, а также запрет на поездки в страны объединения.

27 января ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. Новый срок станет для него седьмым. С переизбранием Лукашенко уже поздравили президент РФ Владимир Путин, назвавший его победу «убедительной», глава КНР Си Цзиньпин и главы ряда стран СНГ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Белоруссия предложила приравнять санкции к терроризму.

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