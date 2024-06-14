Белоруссия предлагает приравнять санкции к терроризму

Постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков назвал незаконные санкции актом терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем считать незаконные односторонние санкции не просто экономическим терроризмом, а актами агрессии со всеми вытекающими последствиями», — заявил Рыбаков.

Белорусский постпред заявил, что односторонние санкции могут приводить к крайне тяжелым последствиям в узких областях — в качестве примера Рыбаков привел ухудшение ситуации с обслуживанием людей-бабочек, больных буллезным эпидермолизом в Белоруссии. Дело в том, что после очередного пакета санкций, введенных ЕС, компания-производитель специальных перевязочных средств прекратила взаимодействие с Минском — а другие производители либо отсутствуют, либо также не могут работать с Белоруссией.

До этого Минфин России пригрозил зеркальным ответом Западу при использовании активов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.