Глава РФПИ заявил о необходимости сотрудничества РФ и США в Арктике

Глава РФПИ Дмитриев заявил о необходимости сотрудничества РФ и США в Арктике

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал на своей странице в социальной сети X, что России и США необходимо сотрудничать в Арктике.

«Арктика слишком важна, чтобы (вопросы решались, — «Газета.Ru») по принципам «политики Холодной войны», — заявил Дмитриев.

Он отметил, что Москва и Вашингтон должны найти общую почву для обеспечения стабильности, разработки ресурсов и защиты окружающей среды.

«Сотрудничество — это не выбор, это необходимость», — добавил глава РФПИ.

27 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что США и Россия ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике, включая разработку природных ресурсов и развитие транспортных коридоров. Журналисты утверждают, что стороны рассматривают возможность совместной эксплуатации месторождений нефти, газа и редкоземельных металлов, а также использование Северного морского пути для сокращения логистических цепочек между континентами. В Кремле отметили, что в Эр-Рияде обсуждалось широкое поле для сотрудничества РФ и США.

Ранее в России оценили перспективы совместных экономических проектов с США.