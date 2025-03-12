Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД раскрыли суть отношений между РФ и Китаем в вопросе Арктики

МИД РФ: отношения Москвы и Пекина не направлены против кого-либо в Арктике
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Отношения между Россией и Китаем носят мирный характер и не направлены против кого-либо в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

По данным агентства, некоторые эксперты полагают, что сотрудничество России и Соединенных Штатов в арктическом регионе может вбить клин между Москвой и Пекином.

«Отношения России и Китая базируются на прочном фундаменте, носят мирный характер и не направлены против кого-либо в Арктике», — заявили в МИД, комментируя предположения экспертов.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что России и США необходимо сотрудничать в Арктике. Он отметил, что Москва и Вашингтон должны найти общую почву для обеспечения стабильности, разработки ресурсов и защиты окружающей среды.

27 февраля агентство Bloomberg писало, что США и Россия ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике, включая разработку природных ресурсов и развитие транспортных коридоров. Журналисты утверждают, что стороны рассматривают возможность совместной эксплуатации месторождений нефти, газа и редкоземельных металлов, а также использование Северного морского пути для сокращения логистических цепочек между континентами.

Ранее в России оценили перспективы совместных экономических проектов с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами